Politie zet Escape Room in tegen cybercrime

De politie trekt daarom met een Escape Room naar de scholen in de zone. Om er uit te ontsnappen, moeten jongeren opdrachten uitvoeren rond cybercriminaliteit, phishing of sociale media. Het lessenpakket ‘Escape Room’ bestaat uit 3 belangrijke elementen. De introductie, het spel en feedback na het spel waarbij de leerlingen extra informatie krijgen over de thema’s.

Doelgroep zijn jongeren van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school en van de eerste twee jaren in het secundair.