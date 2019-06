Politie zet wagen aan de kant: 'Met niets in orde'

In Kortrijk heeft de politie een auto aan de kant gezet waarvan de bestuurder met werkelijk niets in orde was: geen autopapieren, geen rijbewijs en geen geldige nummerplaat.

Het voorval gebeurde gisterennamiddag in de Brugsestraat. Een alerte politieagent op de motorfiets merkte de auto op met 2 ongeldige nummerplaten. Achteraan moet steeds de originele nummerplaat bevestigd zijn. De agent deed de wagen stoppen en controleerde de bestuurder en zijn boorddocumenten. En niets bleek in orde.

De auto was niet ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder had ook geen rijbewijs want hij mag niet met een voertuig rijden. Hij reed rond met zijn kinderen op de achterbank.

Voertuig in beslag genomen

Het voertuig werd getakeld en in beslag genomen.

De politie tilt zwaar aan de zaak: "De verkeerspolitie van de PZ Vlas is zowel in de werkweek als in het weekend op pad met de anonieme motorfiets en de gewone politiemotorfietsen. Alleen door veel en intensieve controles te doen wordt de pakkans van de hardleerse verkeersovertreders groter."