Politie ziet verschuiving van alcohol naar drugs op Ostend Beach

“In een goeie samenwerking met de organisatoren slagen we erin om het gebruik van middelen fors terug te dringen, zodat iedereen veilig en wel kan uitgaan”, benadrukt korpschef Philip Caestecker. De dienst verkeershandhaving hield in samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool verspreid over het weekend intensieve controles.

Geen positieve ademtest

Opvallend: maar liefst 394 automobilisten legden een negatieve ademtest af, geen enkele chauffeur blies positief. Toch legden twee bestuurders een ‘alarm’-test af, wat betekent dat ze hun rijbewijs voor drie uur ingetrokken zagen.

Verder resulteerden 44 drugtests in een ‘safe’ resultaat, twaalf andere tests waren wel positief. “We merken in het verkeer een verschuiving op van alcohol- naar druggebruik”, merkt korpschef Caestecker op. “Wees maar gerust dat we daar in de toekomst extra aandacht aan zullen schenken. Ook de komende tijd staan controles gepland in de reguliere politiewerking, los van het festival van afgelopen weekend.”

In totaal liet de politie ook elf voertuigen takelen omdat de voertuigen niet in orde waren met hun verzekering of de bestuurder geen geldig rijbewijs op zak had.

Drugs

Op het festivalterrein zelf was de recherche van Politie Oostende eveneens het hele weekend actief. Dat resulteerde in 81 positieve vaststellingen op drugsbezit, gaande van cannabis, xtc, mdma, amfetamines en cocaïne. In 63 gevallen kon een onmiddellijke minnelijke schikking worden voorgesteld, goed voor in totaal 7.400 euro aan inningen. De hoogste boete bedroeg 500 euro.

Bij de vaststellingen gaat het om 54 Belgen en negen andere nationaliteiten. Op het festivalterrein zelf kon de politie een koppel arresteren op verdenking van drugdealen. Het Openbaar Ministerie zal de zaak verder onderzoeken.

Ook twee mensen zonder papieren werden van de festivalsite geplukt en worden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Veilig feesten

“We blikken positief terug op het festivalweekend. Het aantal vaststellingen kent een dalende trend en de controles werpen hun vruchten af. Het belangrijkste doel is en blijft dat iedereen veilig en wel kan feestvieren”, benadrukt de korpschef nog.

“De focus lag nu op Ostend Beach, maar de hele zomer lang zijn we alert op het gebruik van drugs en andere verboden middelen.”