Politie zit met een pak overuren

Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. Oorzaken zijn vooral de bijkomende ondersteuningsopdrachten door de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis. De meeste korpsen tellen meer overuren maar de grote onderlinge verschillen hebben soms ook te maken met een interne reorganisatie.

Zal overheid manschappen toekennen?

Voor de politie van Brugge is het een druk jaar geweest. Het aantal gepresteerde overuren in het korps is er gestegen van 48.200 in 2015 naar 51.200 in 2015. Een stijging met 6 procent. De politie in Brugge telt 400 manschappen. De gepresteerde overuren staan gelijk met 30 voltijdse jobs. Het korps is dus onderbemand, en daarom voorziet de politie in een vijftiental nieuwe aanwervingen. Maar of die worden toegekend is nog niet zeker. Want minister van binnenlandse zaken Jan Jambon geeft met zijn kanaalplan de voorkeur aan de aanpak van radicalisme regio Brussel.

Ook de politie van Oostende wil dit jaar 11 extra werkkrachten aanwerven, vooral agenten voor interventies op het terrein. Ook hier hebben agenten meer overuren geklopt, onder meer toen de luchthaven van Oostende enkele weken vluchten van Zaventem overnam.

De politiezone Riho, met Roeselare als centrumstad, brengt alleen de uitbetaalde overuren in kaart, en niet de uren die nadien gerecupeerd worden.