De politie van Bredene/De Haan is op zoek naar de eigenaar van een trouwring. Binnenin staan de namen Maurice-Agnes gegraveerd en de datum 28/08/1965.

Mogelijk gaat het om mensen die niet in België wonen. De politie zou de ring graag kunnen terugbezorgen en doet daarom een oproep om de eigenaar terug te vinden.

Wie meent dat het haar of zijn ring is of weet wie de eigenaars zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Bredene/De Haan op het nr. 059/33.33.16.