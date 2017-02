Politie zoekt getuigen in moordzaak Sofie Muylle

Op verzoek van het parket van West-vlaanderen, afdeling Brugge en de onderzoeksrechter, verspreidt de politie een opsporingsbericht naar mogelijk belangrijke getuigen in het onderzoek rond de moord op Sofie Muylle in Knokke.

Sofie Muylle en haar vriend kwamen die zondagmorgen omstreeks 4.47 uur aan met een taxi aan de voorzijde van het Casino van Knokke (Jozef Nellenslaan). Ze waren van plan om het Casino binnen te gaan, maar de club die ze wilden bezoeken was aan het sluiten. Daarop wandelden ze naar de nabijgelegen KZ Pianobar, aan de Canadasquare.

Sofie is die avond gekleed in een zwarte jas van het merk Benetton to you to, een lichtkleurige sjaal met donkere motieven, een witte blouse met korte mouwen, een zwarte korte rok, zwarte nylonkousen, donkerbruine laarzen tot onder de knieën met een hak, een witte parelmoeren halsketting en een zilverkleurige polshorloge.

Sofie heeft de KZ Pianobar vermoedelijk verlaten tussen 04.50 uur en 5.13 uur. Maar tot op vandaag zijn er nog geen bewakingsbeelden beschikbaar waarop Sofie na 04.50 uur duidelijk te zien is.

Naast het aspect dat Sofie te voet het strand kan opgegaan zijn en daar later iemand is tegengekomen, sluiten de speurders niet uit dat ze in de omgeving van het casino of verderop in een wagen is gestapt en op die manier ongeveer een kilometer verder op het strand is terecht gekomen.

De politie heeft reeds tal van camerabeelden verzameld en is op zoek naar mogelijke getuigen die op de beelden te zien zijn. De onderzoekers vragen de mensen die zichzelf op de beelden herkennen om zich te melden. Alle mensen die op 22 januari in Knokke waren, kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek.

Verschillende getuigen

Op de bewakingscamera’s zien we om 04.53 uur een groepje jongeren dat zich verplaatst van op het strand naar de Zeedijk (Rubensplein). Wie herkent deze mensen?

Op de bewakingsbeelden zien we om 5.02 uur twee meisjes met lang haar (beantwoorden niet aan de beschrijving van Sofie) wandelen op het noordelijke trottoir van de Jozef Nellenslaan, komende uit de richting van het casino. Herkent iemand deze meisjes?

Op de bewakingsbeelden zien we om 5.03 uur een persoon op de hoek van de Canadasquare en de Jozef Nellenslaan. Wie herkent deze persoon? Het kan ook mogelijk Sofie zelf zijn. Op datzelfde beeld is een wagen te zien die in de Jozef Nellenslaan rijdt. Vermoedelijk een lichtkleurige Ford Ka. Graag zouden de onderzoekers de eigenaar en de inzittenden van deze wagen identificeren.

Om 05.04 uur zien we op camerabeelden een persoon die uit de Zonnelaan wandelt en die de straat oversteekt in de richting van de Zeedijk. Wie kan zich in dit beeld / deze gebeurtenis herkennen?

Tussen 04.56 uur en 5.55 uur zien we op de bewakingsbeelden een jonge man met blauwe blazer die in de omgeving van het Casino blijft rondhangen, waaronder aan de Kitsch Club. Wie kent deze jonge man?

Kledij van Sofie

Om 11 uur de volgende dag werd de jas van Sofie teruggevonden op het strand. Deze lag ongeveer 3 meter van de waterlijn, ter hoogte van het Rubensplein. De jas was van het merk “BENETTON” TO YOU TO. De getuige die de jas heeft gevonden, is ter hoogte van het terras op de Zeedijk van het restaurant ELLIS, het strand op gegaan. Ongeveer rechtdoor op het strand, in het verlengde van de Meerminlaan werd de jas gevonden. Zijn er nog mensen die deze jas hebben zien liggen tussen 5 uur en 11 uur? Misschien zijn er mensen die deze jas op een andere plaats hebben gezien of iemand hebben zien wandelen die deze jas bij had tussen 5 uur en 11 uur.

Sofie droeg die avond een lichtkleurige sjaal met donkere motieven. Deze sjaal werd nog niet teruggevonden. Zijn er mensen die deze sjaal ergens hebben opgemerkt?

Identificatie van personen in de omgeving van de vindplaats van Sofie

Tussen 8.30 uur en 9 uur stond een man ter hoogte van de vindplaats een geruime tijd stil op het strand en staarde naar de Zeedijk. Het gaat om een man van ongeveer 1m70 lang met normale lichaamsbouw. Hij heeft een lichtgetaande huid. Hij droeg een muts of kap en een helderblauwe jas, type “Milllet”, deze was doorstikt in brede stroken en had een ritssluiting.

Om 10.30 uur viel een jonge man op omdat hij net door de opening in het strandnet wandelde. Toen hij door de opening was, begon hij te joggen (niet wandelen of lopen maar joggen). Dit was vreemd want hij had helemaal geen sportkledij aan. De man wordt beschreven als een blanke jonge man van vermoedelijk rond de 20 jaar, was normaal gebouwd, eerder mager. Zijn grootte viel niet op. Hij had kort bruin haar. Hij droeg een donkerblauwe aansluitende jeans en een felblauwe gewatteerde jas zonder kap en gewone schoenen.

Omstreeks 14 uur, het tijdstip van het aantreffen van het lichaam van Sofie werd een persoon opgemerkt op de Zeedijk met een felblauwe donsjas. Hij werd gefilmd door de bewakingscamera’s. De speurders vragen aan de personen die zich in deze beschreven situaties herkennen om zich te melden.

Bloedspatten

Op vrijdag 3 februari omstreeks 16 uur werd een melding gedaan van een bloedspoor. Dit lag op een kleine 100 meter van waar het lichaam van Sofie werd gevonden. Het bloedspoor bevond zich aan de Marie-Joséstraat nummer 9 op een doorgang die leidt naar de binnenkoer van garageboxen. Het is helemaal niet duidelijk sinds wanneer dat spoor daar is en of het iets met de feiten kan te maken hebben. Zijn er mensen die hieromtrent meer informatie kunnen geven?

Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu