Politie zoekt getuigen van schietincident Rotterdam

De Nederlandse politie is op zoek naar getuigen van een zwaar schietincident in Rotterdam vorig jaar in augustus.

Een Oostendenaar van 24 werd toen neergeschoten in een portiek, hij overleefde het incident maar nauwelijks, maar is nu weer thuis. De man was samen met een vriend naar Nederland getrokken waar ze afgesproken hadden met twee anderen. Nadat ze iets om te eten waren halen, werden ze door de twee anderen in hun wagen opgepikt. Maar in een portiek in een drukke wijk werd de Oostendenaar wat later levensgevaarlijk gewond. Hij herinnert zich niets meer van het voorval. De politie vermoedt dat het om een drugsdeal ging.

Het opsporingsbericht van de Nederlandse politie is hier te zien.