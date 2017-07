De politiezone Westkust is op zoek naar getuigen van een vechtpartij van afgelopen zaterdagnacht in Oostduinkerke.

Ter hoogte van het nachtcafé The Possé in de Albert I laan ging een vijftiental personen met elkaar op de vuist. Eén man kwam ongelukkig neer en raakte zwaargewond. Politie en justitie zijn op zoek naar omstaanders, die de vechtpartij filmden en/of foto’s maakten of getuige waren van de feiten. Dit om de identificatie van alle betrokkenen mogelijk te maken. Getuigen kunnen contact opnemen met het algemeen oproepnummer van Politie Westkust : 058/53.30.00