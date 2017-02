Politie zoekt getuigen van vechtpartij in café Bankske in Wevelgem

Op zondag 27 maart 2016, de dag van Gent-Wevelgem is in café Bankske in Wevelgem een incident geweest, waarbij twee jongemannen een vuistslag kregen. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen.

Op zondag 27 maart 2016, dit is de dag waarop de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem heeft plaatsgevonden, was het ontzettend druk in het café “Bankske” gelegen in de Lode De Boningestraat in Wevelgem. Er ontstond een discussie aan de toog en er werd geduwd en getrokken.

Een jonge man krijgt plots een vuistslag in zijn gezicht door een onbekende die vergezeld is van 3 andere mannen. De jongen loopt een bloedneus op en gaat naar het toilet om daarna een luchtje te scheppen.

Daar ziet de jongen zijn goede vriend op de grond liggen. Ook hij heeft een vuistslag gekregen en is op de grond gevallen. De jongen is niet meer bij bewustzijn, hij belandt in een coma.

Een getuige kon een beschrijving geven van de dader die een vuistslag heeft gegeven buiten aan het café. Het is niet geweten of deze dader dezelfde is als de man die binnen in het café een slag heeft gegeven.

Beschrijving

De man was blank rond de 40-50 jaar, droeg een zwarte jas met een rood logo ter hoogte van de linkerborst (kan ook een merkteken zijn geweest). Hij had grijs/zwart haar dat achteruit was gekamd en zijn haarlijn begon redelijk ver. Hij was in het gezelschap van een vrouw. Zij had bruin haar tot op de schouders. Ze spraken het West-Vlaams dialect.

De onderzoekers doen een oproep naar getuigen van deze feiten op de parking van het café” Bankske” en meer specifiek naar de bestuurder van een zwarte camionette met siervelgen. Deze bestuurder is gestopt en zelf achteruit gereden. Hij moet de dader goed gezien hebben.

Contacteer de politie

Heb je meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Reageren kan ook per e-mail, op opsporingen@police.belgium.eu.