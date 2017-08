De politie is op zoek naar enkele jongeren die zondagnacht een kasseisteen van op de snelwegbrug in Oostende naar ­beneden gooiden.

Dat schrijven enkele kranten, waaronder Het Belang van Limburg. De kassei verbrijzelde de voorruit van een Genkenaar die met een vriendin op weg was naar Oostende. Hij kon als bij wonder de auto nog veilig op de pechstrook zetten. De steen viel op het navigatie­systeem en brak in tweeën. Eén stuk belandde op zijn pols en ribben.