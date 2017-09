Politie zoekt man die twee vrouwen aanrandde

De politie is op zoek naar een man die op zaterdag 22 juli in het centrum van Roeselare twee vrouwen kort na elkaar heeft aangerand.

De dader werd gefilmd in de inkomhal van een hotel waar één van de slachtoffers is binnengevlucht om hulp te zoeken.

Het eerste slachtoffer is die zaterdagnacht iets na 01.00 uur op weg naar huis wanneer ze aan de bushaltes aan de achterkant van het station wordt geroepen door de verdachte. Hij kwam dichter bij haar, maar het meisje vluchtte weg, maar de man achtervolgde haar. Ze liep door de Jules Lagaelaan. De man duwde haar en het meisje viel. Het meisje trachtte terug recht te komen maar de man nam haar opnieuw vast en trachtte haar trui uit te trekken. Ze kon zich lostrekken en liep weg in de richting van de Steenhouwersstraat naar het hotel “Den Bonten Os”. Daar bleef ze op de glazen deur kloppen tot wanneer één van de hotelgasten de deur opende.

Het tweede slachtoffer wandelde van aan de O-L-Vrouwemarkt in de Sint-Hubrechtstraat richting station. Ze werd iets verder in de straat vastgenomen door een persoon die in het Engels meermaals zei : “I want Sex”.De man legde zijn hand op de mond van het slachtoffer en duwde haar tegen de grond. Hij betaste het slachtoffer tussen de benen, maar ze kon zich verweren door te schoppen en te bijten. Ze riep zo luid dat de bewoners uit de straat naar buiten kwamen. De dader vluchtte weg in de richting van het station.

Beschrijving van de dader

De man was van vreemde origine, 25 à 30 jaar oud en 1m 75 lang Hij heeft zwart kort krullend haar dat aan de zijkanten is opgeschoren en een korte stoppelbaard. Hij droeg een blauw hemd met korte mouwen, een zwarte broek en teenslippers. Hij heeft een tatoeage van vermoedelijk een Tribal op zijn rechter arm. Hij rookt en verloor zijn aansteker en horloge in de hal van het hotel.

Herken je de man op de bewakingsbeelden of heb je meer informatie over deze feiten neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. Je kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. En je kan het bericht nalezen op de website van de politie www.politie.be.