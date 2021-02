Politie zoekt man die vrouwen betast in station Kortrijk

Parket en politie zijn op zoek naar een man die in het station van Kortrijk de afgelopen weken verschillende vrouwen ongevraagd heeft betast.

Hij maakte meerdere slachtoffers en vluchtte daarna steeds weg. Dat gebeurde op woensdag 6, donderdag 7 en woensdag 13 januari.

Beschrijving

De man, die verdacht wordt van aanranding van de eerbaarheid, is tussen de 35 en 50 jaar oud. Hij is tussen 1m60 en 1m80 lang en mager gebouwd. Op woensdag 6 en donderdag 7 januari droeg hij een donkere broek met een zijzak aan de rechterkant, een donkere muts met een wit logo, een donkere sjaal of mondmasker, zwarte schoenen en een zwarte rugzak.

Op woensdag 13 januari droeg hij een blauwe jas en een blauwe jeans. Hij droeg dezelfde schoenen, muts en rugzak als bij de eerdere feiten.

Herkent u deze man, bent u zelf slachtoffer geworden van deze man of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.