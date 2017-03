Politie zoekt man met blauwe jas in moordzaak

In de zaak van de moord op Sofie Muylle (27) zijn de speurders nog steeds op zoek naar getuigen. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek bleek dat het onderzoek zich vooral toespitst op een man met een blauwe jas die urenlang op de plaats van de feiten rondhing.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Op het strand werd ook een sleepspoor van ongeveer 40 meter aangetroffen. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Een eerdere uitzending van Faroek zorgde ervoor dat acht van de elf gezochte getuigen werden geïdentificeerd. Drie personen met een blauwe jas bleven onvindbaar, maar ondertussen is op basis van camerabeelden en getuigenissen gebleken dat het om een en dezelfde man gaat. Rond 7 uur is op de beelden ook een lichtje van een gsm of zaklamp te zien op het strand. De speurders beschikken over elementen om aan te nemen dat het de man met de blauwe jas is.

De bewuste man komt rond 8 uur voor het eerst echt in beeld. Op dat moment komt hij uit de richting van de latere vindplaats van Sofie en gaat hij zigzaggend richting zee. Een half uur later zien getuigen de man staren richting staketsel. Het vreemde gedrag van de man blijft aanhouden. Ter hoogte van het sleepspoor wrijft hij immers meermaals met zijn voeten in het zand.

Geërgerd

Ook de volgende uren blijft dezelfde blauwe jas opduiken op de camerabeelden. Rond 10.30 uur begint de man plots te joggen, terwijl hij om 11.25 uur geërgerd in het zand lijkt te schoppen. De speurders hebben ook de indruk dat de man op dat moment in zichzelf aan het praten of aan het bellen is. In ieder geval verdwijnt hij rond 11.40 uur uit beeld.

Even na 14 uur, wanneer het lichaam van Sofie al gevonden is, verschijnt dezelfde man op de Zeedijk. Op het moment dat de politie passeert, wandelt hij naar het Lichttorenplein. Daar wordt hij om 14.07 uur een laatste keer gezien op camerabeelden. De man met de blauwe jas stapt de Diksmuidestraat in, maar vanaf dat moment ontbreekt van hem elk spoor.

Het gaat om een jonge man van ongeveer 1.70 tot 1.75 meter groot. Hij droeg een felblauwe jas met kap, een donkere muts, een donkere broek en sportschoenen. Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800/30300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Hoofdinspecteur David Roelant verzekert dat alle tips vertrouwelijk zullen behandeld worden. De bewuste man mag uiteraard ook zelf met zijn verhaal naar de politie stappen.