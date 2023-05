Politie zoekt met helikopter naar vermiste vrouw in Bredense duinen

Iliane Punnewaert verdween op 22 maart in Bredene, van bij haar thuis in de Kapelstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

"We hebben de buurt al uitgekamd met een drone," zegt Dennis Goes van de politiezone Bredene-De Haan. "Maar in overleg met de Cel Vermiste Personen zoeken we toch nog eens met een politiehelikopter. We zoeken boven de duinen en de bermen er rond. We willen vooral enkele dingen uitsluiten," zegt Goes. (lees verder onder de foto)

Iliane Punnewaert is 1m65 groot, heeft kort grijs-wit haar en is normaal gebouwd. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een zwarte broek, een beige mantel met kraag en met pels aan de uiteinden van de mouwen, en zwarte schoenen.

