Politie zoekt naar vermiste vrouw

Op zondag 19/02/2017 omstreeks 13.00 uur verliet de 54 jarige Hilde Haers te voet het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist. Zij is sindsdien niet meer opgemerkt.

Beschrijving

Hilde Haers is 1m60 groot en heeft half lang blond haar. Ze spreekt Nederlands. Als u deze vrouw heeft gezien of u weet waar ze zich bevindt, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0 U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be