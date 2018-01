Politie zoekt snelheidsduivel aan 201 per uur

De motorrijder liet zich vrijdag opmerken in de Reningesteenweg in Lo. Een patrouille van de politie flitste hem aan 201 kilometer per uur. Op die plaats mag je maar 70 rijden. De flitscamera maakte dan wel een duidelijke foto, doordat hij de aankomende motorfiets op de neus fotografeerde is het kenteken niet zichtbaar. De motorrijder reed bovendien zo snel dat de agent de nummerplaat niet kon noteren.

De politie gaat nu via sociale media op zoek naar de snelheidsduivel. "Het is niet de bedoeling om tot een verklikkingssfeer te komen," zegt korpschef Devid Camerlynck. "We hopen wel dat iemand de motorfiets en bestuurder herkent en beseft dat een dergelijk rijgedrag niet alleen strafbaar is, maar ook uiterst gevaarlijk; tot zelfs dodelijk”

In de vooravond leek de zaak even opgelost door een tip die binnenkwam bij de politiezone Spoorkin, maar de tip bleek de speurders toch niet naar de snelheidsduivel te leiden.