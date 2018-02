Politie zoekt vermiste bejaarde

Gisteren omstreeks 16u30 verliet hij rusthuis ‘Marialove’ in de Gauwelstraat te Zwevegem. Speurders hebben tot middernacht naar hem gezocht. Onder meer met speurhonden, en een heli die uitgerust is met een warmtecamera. Maar van de man ontbreekt elk spoor. Ook vandaag ging de zoektocht verder, in de loop van morgenochtend gaat de Cel vermiste Personen een stuk van het kanaal Bossuit-Kortrijk afvaren. Mogelijk is de bejaarde man in het water beland.

Beschrijving

Jaak Verstraete is 1m66 lang. Hij heeft een gebogen houding. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze broek, blauwe schoenen en een zwarte fleece trui. Het zou kunnen dat hij een donkere muts draagt of bij zich heeft. Hij heeft medische verzorging nodig.



Hebt u Jaak Verstraete nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300.