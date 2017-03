Op donderdag 2 maart 2017, rond 8u15 ’s morgens, nam de 51-jarige Dirk Vandenberghe de de trein in Kortrijk met bestemming Leuven. Daar is hij echter nooit aangekomen en sindsdien werd ook niets meer van hem vernomen.

Dirk Vandenberghe is normaal gebouwd en ongeveer 1m65 lang. Hij heeft half-lang grijs haar, een dikke snor en een grijze baard.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een paars hemd, een zwarte lederen jas, een donkere jeans en zwarte sportieve schoenen. De man kan mogelijks een verwarde indruk geven.

Hebt u Dirk Vandenberghe nog gezien of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu