Politieaanwezigheid aan de kust dit weekend verder opgevoerd

Sowieso kan de federale politie van 26 juni tot 6 september over het hele land al rekenen op zo'n 200 extra manschappen, van wie er 134 voorzien zijn voor de kust.

Komend weekend wordt die extra ondersteuning nog opgevoerd. Zaterdag zullen nog eens 125 bijkomende manschappen ingezet worden, en zondag 115. Zij zullen verspreid worden over de kust en andere drukke plaatsen in het land. Ook in de treinstations van Brugge, Oostende, Blankenberge, De Panne en Knokke wordt meer politie ingezet.

Minister De Crem heeft zijn diensten ook de opdracht gegeven om zo snel mogelijk de mogelijkheid uit te werken tot het opleggen van een plaatsverbod en een meldingsplicht voor overtreders.

Afgelopen zaterdag kwam het op het strand van Blankenberge tot een grote vechtpartij. Dinsdag pleitte De Crem daarom voor een plaatsverbod voor gekende relschoppers, naar analogie met de stadionverboden in het voetbal. Tegelijk ijverde hij voor een meldingsplicht voor wie gekend is voor strafbare feiten. Betrokkenen zouden zich dan in bepaalde omstandigheden - zoals bij een hittegolf - in hun woonplaats bij de politie moeten aanmelden.