Politieachtervolging eindigt met botsing

In de Moerestraat in Gistel is rond halftien gisteravond een politiewagen van de zone Polder achterop ingereden op een personenwagen, waarvan de bestuurder bruusk de remmen dichtsloeg. Eén politie-inspecteur is naar het ziekenhuis overgebracht, de bestuurder is opgepakt.

De achtervolging, die gestart is in de Eernegemstraat in Koekelare, kaderde in een geval van stalking van een ex-partner. Het politievoertuig kon de bestuurder, een prille vijftiger uit Anzegem, aanvankelijk doen stoppen. Maar toen een inspecteur hem wou aanspreken, ging hij er wild vandoor. In de Moerestraat in Gistel ging de automobilist bruusk in de remmen, het politievoertuig kon de wagen niet meer ontwijken.

De automobilist is meteen opgepakt en moest een nacht in de cel doorbrengen. Hij wordt beschuldigd van stalking en weerspannigheid tegen de politie. De kans is klein dat hij weer vrijgelaten wordt, want maandag is hij voor de politierechtbank van Veune nog veroordeeld tot 1 jaar effectieve cel voor het rijden terwijl zijn rijbewijs is ingetrokken. De onderzoeksrechter Brugge beslist later vandaag of de man uit Anzegem aangehouden blijft.