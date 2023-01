Politieactie levert aanhouding op van man die 204 km/u reed

Bij de actie liepen enkele bestuurders tegen de lamp. Een bestuurder had te veel alcohol genuttigd en werd zijn rijbewijs voor 3 uur ingehouden. Een andere bestuurder legde een positieve speekseltest af. Van deze persoon werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. In een voertuig werd ook een 38-jarige Bruggeling aangetroffen die geseind was met diverse bevelen tot gevangenneming. Hij werd overgebracht naar de gevangenis.

204 KM/U

Op de Koninklijke baan hield de politie ook een 47-jarige Oostendenaar tegen die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Bij de controle kwam aan het licht dat de man 204 km/u reed op een plaats waar de maximale snelheid 70 km/u is. De bestuurder legde een positieve ademanalyse af en zijn rijbewijs werd onmiddelijk ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.