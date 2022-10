Politieagent gaat uitdaging aan: "armen der wet" blijken wel héél sterk

Pat-Nutrition, een bedrijfje in voedingssupplementen voor de fitnessindustrie, daagt geregeld mensen uit met een bankdrukapparaat. Aan tankstations dagen ze klanten uit, die in ruil gratis benzine getankt krijgen. Die filmpjes zijn een hit: het bedrijf uit Spiere-Helkijn haalde er al meer dan 300.000 views mee.

Kans gewaagd

"We vroegen het al vaker aan agenten die kwamen tanken," zegt Nicolas Depoorter. "Maar vaak willen ze niet meewerken. Toen we deze week in Harelbeke stonden hebben we onze kans toch nog eens gewaagd toen een agent kwam opgereden. Hij wilde graag meewerken." (lees verder onder de video)