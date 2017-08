Politieagent zwaar gewond bij wielerwedstrijd in Beernem

In de Parkstraat in Beernem - net voor de brug over het kanaal - is woensdagavond rond half zeven een ongeval gebeurd. Daarbij een motard van de politiezone Het Houtsche zwaar gewond raakte.

Volgens onze informatie gebeurde het ongeval toen een kleine bestelwagen, die linksaf de Waterstraat wilde in rijden, in botsing kwam met de politieagent. Daarbij raakte de politieagent zwaar gewond. Ook de bestuurder van de bestelwagen werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde op het moment dat er in Beernem een wielerwedstrijd, de GP Sint Lucas, aan de gang was. De politie van Tielt kwam de vaststellingen doen omdat er een agent bij betrokken was. De wielerwedstrijd kon desondanks gewoon doorgaan.