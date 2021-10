Politiecombi gaat drie keer over de kop

In Ichtegem is een zwaar ongeval gebeurd tussen een politiecombi en een wagen. De twee betrokkenen politie-inspecteurs en de automobilist zijn zwaargewond. De politiecombi ging maar liefst drie keer over de kop.

Langs de Torhoutbaan in Ichtegem is er gisteravond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een combi van politie Kouter reed prioritair en met hoge snelheid op weg naar Gistel voor een dringende interventie. Aan de Hoefijzerstraat liep het echter verkeerd af.

Terwijl andere wagens opzij gingen om de politiecombi in het midden door te laten, draaide een BMW naar links om een straat in te rijden. De automobilist had de combi niet zien aankomen, met als gevolg een aanrijding in de flank van het voertuig. De politiecombi ging drie keer over kop.

Zwaargewond, maar niet in levensgevaar

De politiecombi belandde verhakkeld links van de baan, de BMW eindigde rechts in de gracht. De geknelde bestuurder werd door de brandweer na zo’n 25 minuten bevrijd. Ondertussen werden de twee politie-inspecteurs naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden zwaargewond zijn, maar er is geen sprake van levensgevaar. Ook de BMW- bestuurder is zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede zware ongeval

De baan werd door het zware ongeval volledig afgesloten. Politie Oostende was ter plaatse voor vaststellingen. De botsing is al het tweede zware ongeval met een combi van PZ Kouter op de Torhoutbaan in Ichtegem in enkele maanden tijd.