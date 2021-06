Politiecombi rijdt op verkeersheuvel op weg naar interventie

Een politiecombi van de politiezone Spoorkin is ferm beschadigd geraakt toen het op weg was naar een dringende interventie.

Eén politieman raakte lichtgewond. Dat gebeurde op het kruispunt van de Albert-I laan met de Brugsesteenweg in Veurne. "De ploeg was onderweg naar een dringende interventie voor agressie in een bedrijf op het industrieterrein. Daar waren twee werknemers lichtgewond geraakt, de dader werd bestuurlijk aangehouden.

Wellicht ging de combi aan het slippen op het natte wegdek. Het voertuig kwam tot stilstand op de verkeersheuvel en werd vooraan zeer zwaar beschadigd. Een ploeg van de zone Polder kwam de nodige vaststellingen doen.