Politiecommissaris met meer dan 3 promille voor rechter

Een 57-jarige politiecommissaris van de Brugse federale politie is voor de politierechtbank verschenen omdat hij met 3,59 promille alcohol in zijn bloed met zijn wagen in de gracht is beland.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man van 57 werd in juli vorig jaar betrapt ter hoogte van de woning van zijn ex-partner in Beernem. Hij had de wagen van de oprit gereden, maar dan liep het mis. Hij had eerst naar de takeldienst gebeld in plaats van de politie. Al werden die uiteindelijk toch verwittigd.

Voor de politierechter zei de commissaris dat hij zich na de feiten liet begeleiden voor zijn alcoholprobleem. “Ik ben twee maanden buiten strijd geweest op het werk. En ik drink nu niets van alcohol meer.” Het vonnis volgt op 19 juni.