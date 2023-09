Politiecommissaris riskeert jaar cel met uitstel voor stalking

Het openbaar ministerie vorderde een jaar gevangenisstraf met uitstel.

Relatiebreuk

De beklaagde kon niet verkroppen dat zijn vriendin in november 2020 na een relatie van een vijftal jaar voor een andere man koos. Vervolgens begon D. de vrouw lastig te vallen. Ook haar kinderen werden volgens het OM benaderd.

"Mijn cliënte wilde alleen maar dat het stopte, maar het bleef gewoon doorgaan", pleitte meester Koen Huys. De commissaris maakte ook meermaals misbruik van de politiedatabanken en het rijksregister.

Uiteindelijk stapte het slachtoffer in augustus 2021 naar de politie. De beklaagde gaf in twee verhoren aan dat de vele ontmoetingen eigenlijk puur toeval waren. Zijn korpschef had ondertussen wel beslist om zijn wapen af te nemen. Toen de feiten bleven aanhouden, werd hij eind maart 2022 echter voorgeleid bij de onderzoeksrechter. "Daar geeft hij toe dat hij een obsessie heeft", aldus procureur Fien Maddens.

D. werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten en laat zich sindsdien psychisch begeleiden. De verdediging stond heel uitgebreid stil bij het verloop van de relatie.

"Leven zuur maken"

Volgens meester Dirk Vandamme zouden de politiewoordvoerder en zijn vriendin in de zomer van 2020 trouwen, maar stak corona daar een stokje voor. "Eigenlijk knoopte ze in maart 2020 al een seksuele relatie aan met haar diensthoofd", klonk het ook.

Het slachtoffer zou D. pas verlaten hebben toen haar nieuwe vriend was buitengegooid door zijn echtgenote. Opvallend genoeg begonnen D. en die vrouw dan samen te werken om hun ex-partners het leven zuur te maken.

Van de raadkamer kreeg ze daarvoor opschorting van straf.

Meester Vandamme vroeg om ook voor zijn cliënt de opschorting uit te spreken. Daarbij werd verwezen naar de zware gevolgen op professioneel vlak. "Hij heeft dat misschien ook aan zichzelf te wijten, want ze hebben hem moeten voorleiden voor hij een beetje begon te luisteren", reageerde de rechter.

De rechtbank doet uitspraak op 9 oktober.