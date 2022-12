Politiecontrole bij vrachtwagens met gevaarlijk goederentransport in Lendelede

Donderdag 1 december vonden politiecontroles plaats op de Rijksweg in Lendelede. Ze controleerden twaalf vrachtwagens op hun transport van gevaarlijke goederen en alle wettelijke reglementeringen die daarbij horen.

De verkeerspolitie van de Politiezones VLAS en RIHO werkten hiervoor samen met specialisten van de Vlaamse Belastingdienst. Ze hebben voornamelijk colli-transporten en tankwagens aan de kant gezet.

Bij 58% van de vrachtwagens werden inbreuken vastgesteld. De bestuurders moesten op het moment zelf een inning betalen. Het gaat dan om overtredingen, zoals zonder bestuurderskaart rijden, of vaten met gevaarlijke stoffen vervoeren waarvan er nog restanten aanwezig zijn op de buitenkant van de verpakking. Een vrachtwagen ging de baan op met een band waar hele stukken uit waren. Nog een ander voertuig was niet vergund om vervoer te doen.

"Dergelijke acties zijn zeker een must en worden in de toekomst nog voorzien," klinkt het in een persbericht van Politiezone Vlas.