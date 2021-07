Politiediensten beter voorbereid in deze coronazomer

Het mindere weer speelt zeker een rol, maar ook een degelijke samenwerking tussen de lokale en de federale politie, die komt versterken. Dat zag ook Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden, op werkbezoek in Oostende. "We hebben in elk geval ons best gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Ook via overleg met burgemeester Tommelein hier en extra afspraken met de NMBS. Het is natuurlijk zo dat het weer een belangrijke factor is in de drukte aan de kust."

Veel minder treinreizigers

28 extra inspecteurs van de federale politie werken nu aan de kust, zes daarvan in Oostende. De lokale agenten krijgen ook steun van de politie te paard en ondersteuning in de reinstations om de toestroom van dagjestoeristen in goede banen te leiden. Maar wat dat betreft waren het er in juli opvallend minder. "Vorig jaar hebben we bepaalde pieken gehad van 15.000 treinreizigers die op korte periode richting Oostende afzakten. Dit jaar zijn we nog niet boven de 10.000 gegaan," zegt burgemeester Tommelein. "Vorig jaar zei ik tegen de NMBS dat we 10.000 reizigers aankonden, nu hebben we dat nog niet, maar het is beter te handhaven."

Ook andere elementen spelen mee: speciale kusttreinen, een reservatiesysteem en een waarschuwing met zwarte lijsten voor bekende amokschoppers hebben een effect.