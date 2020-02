Politiehonden sterven bij ongeval in Knokke

Zondagmorgen gebeurde in de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist een bijzonder zwaar ongeval. Daarbij raakte een politievoertuig van de politiezone Damme/Knokke-Heist betrokken.

De agenten die op weg waren naar een interventie kwamen ter hoogte van hotel Ibis in botsing met een kleine personenwagen die de parking afreed. Beide voertuigen kwamen door de klap tegen een boom terecht. In de personenwagen zaten drie personen, die werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht. In het politievoertuig was de tol nog zwaarder. Daar werden de twee agenten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Voor de twee politiehonden die achteraan in het voertuig zaten kon echter geen hulp meer baten. Zij overleden ter plaatse.

De verslagenheid bij het politiekorps na het verlies van de twee honden is groot. Korpschef Steve Desmet kwam persoonlijk naar de plaats van het ongeval. Ook hij was zwaar onder de indruk. Door het ongeval was de Kalvekeetdijk afgesloten voor het verkeer. De collega’s van de politiezone Blankenberge kwamen de vaststellingen doen.