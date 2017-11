Politiehuis Brugge sluit 's nachts, N-VA wil dat niet

Er zijn te weinig bezoekers om het onthaal open te houden en als ze zich al aandienen, is het doorgaans voor niet-dringende zaken zoals de aangifte van een gestolen fiets, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens korpschef Dirk Van Nuffel is het daarom niet verantwoord om iemand daar permanent in te zetten. Telefonisch blijft het politiehuis wel bereikbaar en wie aanbelt voor zeer dringende zaken wordt verder geholpen. De sluiting valt niet in goede aarde bij de Brugse N-VA. Die partij vindt dat in Brugge altijd minstens een politiekantoor open moet zijn.