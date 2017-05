Politiek reageert op sociaal bloedbad Bombardier

Dat heeft hij gezegd aan de poorten van de trein- en trambouwer. Landuyt werd kort voor de speciale ondernemingsraad ingelicht over de besparingsronde die 160 vaste banen zou kosten.

"Rond de bestelling van de NMBS is het duidelijk dat de directie het order minimaal interpreteert." Dat betekent volgens de burgemeester dat een deel van de productie naar een andere vestiging kan gaan. Nochtans had Bombardier de integrale bouw van de treinstellen beloofd. Ook over het order van De Lijn hangt nog mist. De vakbonden en lokale politici hadden om een snelle beslissing gevraagd na de Europese ondernemingsraad, twee maanden geleden. Landuyt vraagt alsnog een snelle beslissing om Bombardier de maximale kansen te geven. "Dit komt zeer hard gaan", aldus Landuyt. "De regeringen moet, als toeziend oog, zorgen dat de orders worden gerespecteerd."

Nog meer reacties

Ook senator en gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) reageert teleurgesteld op het nieuws. "Dit is heel erg voor de tientallen werknemers en hun familie. Ik hoop dat zij snel terug een andere, goede job vinden". De politicus vindt ook dat het een bijzonder jammere evolutie is voor het industriële weefsel in Brugge. "Deze ontwikkeling maakt tegelijk duidelijk dat er dringend nood is aan een taskforce in en voor Brugge om (hoog)technologische bedrijven naar Brugge te halen".

Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) uit Brugge reageert als volgt: "De werknemers bij trein- en trambouwer Bombardier in Brugge kregen vandaag een ijskoude douche: liefst 160 van de 500 werknemers verliezen hun job. Schandalig, zoiets heet: een vestiging uitkleden. Een bedrijf dat topkwaliteit leverde dankzij werknemers van topkwaliteit. De ministers Peeters, Bourgeois, Weyts en Bellot zijn hun beloftes niet nagekomen en zijn schromelijk tekort geschoten. Het is bij loze verklaringen gebleven".

Ook Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) drukt zijn solidariteit uit met de werknemers van Bombardier, “Er is natuurlijk de problematiek van de te hoge loonlasten, maar wanneer onze Vlaamse overheid bovendien nog eens beslist om eigen trams liever in Spanje te bestellen dan in eigen land hoeft het niet te verbazen dat Bombardier hier zijn tewerkstelling terugschroeft". Sintobin zal volgende week Minister-President Bourgeois over dit dossier interpelleren in het Vlaams Parlement.

Franky Demon (CD&V) heeft het over een situatie die vermeden kon worden. Demon vraagt ook absolute duidelijkheid dat er na dit sociaal bloedbad geen volgende komt. De komende weken moeten de nodige gesprekken opgestart worden en modaliteiten gegeven worden voor de werknemers en er moeten garanties komen voor het verder openblijven van de site.

Volgens de PVDA zijn de 200 ontslagen een choquerende beslissing van de kant van het management van Bombardier. "Terwijl er wereldwijd duizenden ontslagen vallen bij Bombardier, hebben de topmanagers zichzelf onlangs een loonopslag van bijna vijftig procent gegeven. De arbeiders daarentegen, zij die de treinen bouwen, die de waarde creëren, die komen op straat te staan". De PVDA vraagt meer dan enkel beloftes. "Wij willen daadkracht zien. De daadkracht om de almacht van multinationals aan banden te leggen", zegt woordvoerder Jouwe Vanhoutteghem.

Andries Neirynck en Wouter De Vriendt van Groen laten het volgende optekenen: "La Brugeoise is een bedrijf met geschiedenis en expertise. Economische activiteit is mobiel, maar mits de juiste maatregelen is er zeker nog een toekomst voor maakindustrie bij ons. Dat een deel van de activiteiten naar Tsjechië verhuizen is mee de reden waarom veel mensen Europa niet meer begrijpen en waarom wij met Groen pleiten voor een politieker en socialer Europa. De lat moet meer gelijk liggen en lidstaten moeten elkaar de duvel niet aandoen". Groen wil de loonlastenverlaging focussen op arbeidsintensieve sectoren zoals assemblage. "Een task force voor werkgelegenheid in het Brugse zou alvast een goeie zaak zijn", zegt de partij.