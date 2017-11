Politiek in rouw om overlijden Peter Defreyne

Voor burgemeester Maertens (N-VA) is het ondanks de slepende ziekte van Defreyne een schok om te verwerken. “Het blijft zo irreëel, zo onrechtvaardig. Ik wil je namens de stad en onze inwoners danken voor je belangeloze inzet voor de Izegemse gemeenschap. Je was misschien scherp in de politieke arena, maar na de vergadering was je de eerste om samen een pint te drinken, te grappen en te grollen. Dankjewel, zeker ook voor die plezante momenten. Ik zal ze koesteren.”

Ook Open vld Izegem laat weten onder de indruk te zijn van het droevige nieuws. “We kenden elkaar reeds vele jaren, eigenlijk al van tijdens onze jeugd. Beiden waren we geïnteresseerd in politiek. Onze gedachten zijn nu bij de familie,” betuigt Geert Leenknecht.

Minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois (N-VA) zegt een sterke opponent te verliezen in de gemeenteraad. “Hij was altijd fair en collegiaal en zorgde voor verbondenheid over de partijgrenzen heen.”

Rust zacht Peter. Afscheid van een grote meneer. https://t.co/8EeN52LkWh — Carl Devos (@devoscarl) 3 november 2017