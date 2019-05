Politiek wil nieuwe legerkazerne in West-of Oost-Vlaanderen

Verschillende politieke partijen zijn te vinden voor een nieuwe legerkazerne in West- of Oost-Vlaanderen.

Het onderwerp werd gisteren aangekaart door Theo Francken (N-VA) tijdens een verkiezingsdebat in de Vrije Universiteit Brussel, en daar bleek dat ook CD&V, Groen, Open VLD en sp.a te vinden zijn voor een nieuwe kazerne.

Het leger, vooral de landcomponent, kampt met een groot personeelstekort. De komende jaren gaan heel wat militairen gaan met pensioen, en de jonge generatie staat niet te springen voor een job in het leger. Daarbij speelt het woon-werkverkeer een grote rol. De landmacht heeft enkel kazernes in Wallonië en Limburg, en dat is voor West- en Oost-Vlamingen te ver. Een meer centraal gelegen basis zou misschien veel jongeren over de streep kunnen trekken om toch te kiezen voor een carrière bij Defensie.

Waar de kazerne dan zou moeten komen? In West- Of Oost-Vlaanderen. Het hoeft ook geen echt nieuwe te zijn, zegt Hendrik Bogaert (CD&V) uit Jabbeke. We kunnen ook bestaande locaties uitbreiden. In West-Vlaanderen zijn er legerbasissen in Koksijde, Oostende, Lombardsijde, Zeebrugge, Brugge, Poelkapelle en Ieper.