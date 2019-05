Politieke actualiteit domineert Rerum Novarum

Overal in West-Vlaanderen organiseert Beweging.net toespraken. In Ieper zou Vlaams minister Hilde Crevits aan het woord komen, maar zij en Wouter Beke maakten op dat moment hun opwachting bij Bart De Wever. Rerum Novarum wordt voor een stuk overschaduwd door de resultaten van de verkiezingen. Beweging.net heeft in Ieper de jaarlijkse toespraak afgestemd op de grote sprong van Vlaams Belang, met het oog op een regeringsvorming. Er gaan steeds meer stemmen op om het cordon sanitair te doorbreken, maar daar heeft de christelijke vakbond een duidelijk antwoord op. “De waarden van het ACV gaan hier regelrecht tegenin. Wij hebben onze waarden van gelijkheid, solidariteit en democratie. Als ACV zijn we uiteraard tegen het doorbreken van het cordon”, aldus Wim David, voorzitter van ACV West-Vlaanderen.

Rerum Novarum is het feest van de solidariteit over alle grenzen heen en dat is één van de waarden die de hele christelijke beweging wil uitdragen. “Ik heb toch schrik van het angstbeeld dat de leiders van het Vlaams Belang ophangen over de multiculturele samenleving. Daarom is het volgend mij moeilijk om met hen in zee te gaan”, legt Dirk De fauw uit.

Tourist LeMC geeft de Rerum Novarum viering alsnog een feestelijke tint.