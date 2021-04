De politieke crisis in Blankenberge blijft aanhouden nu Vooruit het vertrouwen in N-VA burgemeester Dumery en de meerderheid heeft opgezegd. Sinds gisteren is Vooruit-schepen Content ook op non-actief gezet.

De ruzie is compleet en een verzoening lijkt veraf. Oppositiepartij Open VLD, de grootste partij van de stad, wil zo snel mogelijk uit de impasse en wil een oplossing bieden. De Blankenbergse bestuurscoalitie met N-VA, Vooruit en CD&V staat op springen. Vooruit wil af van N-VA- burgemeester Dumery en schepen Content van Vooruit is op non-actief gezet. De potten zijn gebroken en die vallen nog moeilijk te lijmen. Nu telt de meerderheid 16 van de 27 zetels in de gemeenteraad. Als Vooruit uit de meerderheid stapt is Open VLD de enige optie om nog een meerderheid te vormen. De partij toont zich alvast bereid.

Goed om weten: bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen koos N-VA uiteindelijk voor een coalitie met Vooruit en CD&V en niet, zoals afgesproken, met Open VLD.

