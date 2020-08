Politieke crisis Meulebeke houdt aan

Op de gemeenteraad van Meulebeke woensdagavond 19 augustus is het meerjarenplan opnieuw niet goedgekeurd, en dat al voor de vijfde keer op rij.

Al negen maanden lang zit de gemeente in een politieke impasse. In november vorig jaar verloor burgemeester Dirk Verwilst zijn meerderheid van 9 op 21 zetels, na het uiteenspatten van de lijst van de burgemeester, een kartel van CD&V en VRIJ. Drie raadsleden, onder wie schepen Lieve Germonprez en gemeenteraadsvoorzitter Bert Verdru zetelen sindsdien als onafhankelijke.

In mei werd de procedure opgestart om de onbestuurbaarheid uit te roepen, na verschillende keren de meerjarenplanning niet te kunnen goedkeuren. Na tussenkomst van provinciegouverneur Carl Decaluwé was er in juli een akkoord om met steun van de onafhankelijke raadsleden – onder wie intussen ook enkele ex-N-VA’ers - de meerjarenplanning goed te keuren, maar de drie onafhankelijk zetelende gemeenteraadsleden kwamen op hun beslissing terug. Twee twistpunten blijven de heraanleg van de markt en de renovatie van het kasteel Ter Borcht.

Burgemeester Dirk Verwilst betreurt de politieke stilstand en zegt dat alle vertrouwen weg is. De bal ligt nu weer in het kamp van de provinciegouverneur en Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers. Als er geen oplossing voor de politieke impasse komt, een nieuwe meerderheid of een samenwerkingsovereenkomst, dreigen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk ook: