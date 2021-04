Politieke spanning Blankenberge: 'Falende burgemeester'

In Blankenberge loopt in de spanning binnen het stadsbestuur hoog op. Meerderheidspartij Vooruit verliest het vertrouwen in burgemeester Daphne Duméry (N-VA) en noemt haar een 'falende burgemeester'.

Vooruit heeft het moeilijk met de manier van besturen van de burgemeester sinds het begin van de coronacrisis.

'Uitgerekend in een periode dat onze bevolking, in het bijzonder al degenen die moeten leven van het toerisme, zwaar getroffen wordt door de effecten van de corona-pandemie heeft zij de stad in een impasse geleid. Als Vooruit stellen we het welzijn van onze inwoners voorop. Een verdere toeristische, economische, culturele en sociale stilstand kunnen wij niet langer tolereren', zegt de partij in een mededeling.

'Alle macht in eigen handen houden'

De burgemeester trekt alle macht naar zich toe, zegt Vooruit.

'Sinds het begin van de corona-problematiek nam zij stelselmatig de bevoegdheden af van schepen Annie De Pauw. OCMW, het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, enz… werden allemaal onder het voorwendsel van veiligheid in de feiten afgenomen.

Systematisch nam de burgemeester besluiten en beslissingen zonder het schepencollege te kennen. Zonder enig overleg binnen de meerderheid besliste zij vroegtijdig om alle evenementen deze zomer niet te laten doorgaan. Eigenhandig vaardigde zij een alcoholverbod uit, de vaudeville rond de kerstmarkt, enz...'

'Blankenberge verdient beter'

'Blankenberge verdient beter', zegt Vooruit. 'Onze inwoners mogen de dupe niet worden. Deze corona-pandemie, waardoor iedereen op zijn tandvlees zit en nood heeft aan perspectief, mag niet nog eens bezwaard worden door een falend beleid van een falende burgemeester'.

Politieke gevolgen

De politieke gevolgen van de felle kritiek van de partij zijn voorlopig nog onduidelijk. Als Vooruit uit de meerderheid stapt, dan dreigt de onbestuurbaarheid in Blankenberge.

Inmiddels heeft het schepencollege de bevoegdheden van schepen Jurgen Content tijdelijk herverdeeld. Hij zou betrokken zijn in een strafonderzoek rond de toekenning van strandconcessies. Meer info lees je hieronder.