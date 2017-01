Vanavond zullen er op de gemeenteraad in Roeselare heel wat nieuwe gezichten opduiken. Er is ook een stoelendans in het schepencollege.

Ook in de OCMW-raad komen er enkele nieuwe mensen. Alles heeft te maken met een verjongingsoperatie van CD&V. De meest opvallende wissel is die van de OCMW-voorzitter Geert Depondt. Hij wordt opgevolgd door Bart Wenes die nog geen jaar schepen van cultuur is. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Lievens wordt schepen van cultuur. Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door Ria Vanzieleghem. Verder komen er ook nog drie nieuwe CD&V-gezichten in de Roeselaarse gemeente- en OCMW-raad.