Politieke wereld reageert geschokt op moord burgemeester

De dood van burgemeester Alfred Gadenne, die maandagavond om het leven werd gebracht op de begraafplaats in zijn woonplaats Lowingen (Moeskroen), heeft heel wat verontwaardiging veroorzaakt in de politieke wereld.

Vincent van Quickenborne, burgemeester van buurgemeente Kortrijk, laat weten dat "Kortrijk in shock is. Alfred Gadenne was architect van ons goed nabuurschap. Hij bewees dat samenwerken over de taalgrens kan. Merci Alfred", plaatste de liberaal op Twitter. CD&V-voorzitter Wouter Beke spreekt van een "verschrikkelijk verhaal". "Verschrikkelijk" is ook wat Gwendolyn Rutten van Open Vld vindt van het overlijden van Gadenne.

Premier Charles Michel (MR) liet eveneens op de microblogsite verstaan dat hij "geschrokken" is door het "brutaal overlijden" van Gadenne. Een gevoel dat over alle partijgrenzen werd gedeeld. Ook in Rijsel, aan de andere kant van de Frans-Belgische grens, kroop burgemeester Martine Aubry in haar Twitterpen om haar ongeloof over de "gruwelijke" gebeurtenissen in Moeskroen uit te drukken. De gruwel in Moeskroen laat overigens ook de Vlaamse politici niet onberoerd.

