Het korps verloor hun collega gisteren bij een zwaar ongeval in Brugge op het knooppunt van de E40 en de E403. Hij was samen met zeven andere motards op de terugweg van een trainingsrit naar Oostende. De motorrijder was 41 en zeer ervaren. Hij was de hoofdtrainer van de motorrijders bij het korps. De exacte omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Lees ook: