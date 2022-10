Politieman die 600.000 euro verduistert komt voor de rechter

De vroegere financiële topman bij de politiezone Midow, dat is onder andere voor Meulebeke, Ingelmunster, en Oostrozebeke, zal voor de rechter moeten komen voor verduistering en valsheid in geschrifte.

Het onderzoek is afgerond en bevat voldoende elementen om de vijftiger nu ook te vervolgen.

In april vorig jaar kwam aan het licht dat de financiële verantwoordelijke, een man uit Roeselare, meer dan 600.000 euro van de politiezone in eigen zak stopte in vijftien jaar tijd. Ondertussen konden ze wel al een kwart van het bedrag recupereren, met de verkoop van zijn huis. De zaak komt in februari voor de correctionele rechtbank.

De man was ook financieel verantwoordelijke bij hulpverleningszone Midwest en bij de gemeente Wielsbeke, maar daar zijn geen zaken vastgesteld.

Bekijk ook: