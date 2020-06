Politieman zwemt met baby-bruinvis in zee voor hereniging met moeder

In Middelkerke heeft een politie-inspecteur zondagmorgen een bruinvisje herenigd met zijn moeder door zelf de zee in te gaan. De gekwetste baby-bruinvis raakte op eigen krachten niet meer bij zijn moeder.

In Middelkerke werd de politie opgeroepen voor een aangespoelde bruinvis. Bij aankomst stelde een expert vast dat het om een gewonde, pasgeboren bruinvis ging die door de sterke stroming niet meer bij zijn moeder in volle zee raakte. Die was in de verte te zien, zichtbaar op zoek naar haar baby.

Nat pak

Aangezien het bruinviskalf het niet zou overleven als hij niet terug bij zijn moeder kon komen, besloot de aanwezige politie-inspecteur zelf de zee in te zwemmen. Een ongewone politietussenkomst, maar met geslaagde afloop: het jonge dier kon succesvol herenigd worden met zijn mama.