Politiemannen in de bres voor getroffen stad

Enkele politiemannen uit Kuurne zijn ingegaan op de oproep van het Rode Kruis en gaan vandaag als vrijwilliger aan de slag om puin te ruimen in de getroffen Waalse stad Limbourg in de provincie Luik.

Ze zullen er een schooltje helpen opruimen en opkuisen, want de schade door de watersnood is heel groot. Limbourg ligt aan de Vesder, er wonen daar bijna 6.000 mensen. Maar nu het water daar weggetrokken is, lijkt de stad wel op een oorlogsgebied.

Straks meer