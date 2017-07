Politievakbonden eisen versterking in zone Mira

Aanleiding is een enquête waarin de medewerkers aangeven dat er een personeelstekort is. De vakbonden vragen nu bijzonder overleg met de korpschef en de burgemeester van Waregem. Die zijn wettelijk verplicht om daar binnen de 20 dagen op in te gaan. De bonden hebben duidelijke eisen. Benny Lavaert van de politievakbond NSPV: "Wij vragen 15 mensen extra en willen één gecentraliseerd politiegebouw". De bevraging was gisteren ook het onderwerp van een extra politieraad, op vraag van een lid uit de oppositie. Die verliep achter gesloten deuren.