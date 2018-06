In Rekkem zijn twee wagens van de Politiezone Moeskroen in de vernieling gereden nadat ze tegen elkaar waren gebotst.

De bestuurders waren inbrekers aan het achtervolgen die hun slag geslagen hadden in Dottenijs en die zich in een gestolen auto verplaatsten. In Rekkem ging het mis toen de dienstwagens frontaal op elkaar inreden. De dieven konden ontsnappen.