Politiezone Damme/Knokke-Heist breidt cameranetwerk uit

De zone beschikt al sinds 2006 over zestien draaibare bewakingscamera's. Daar kwamen er later nog vier bij, aangevuld met twee nummerplaatherkenners. Dat moet opgedreven worden tot 22 draaibare en acht vaste bewakingscamera's op 25 strategische plekken. De oude camera's worden vervangen door nieuwe modellen. Daarnaast zal de zone ook een ANPR-wagen aanschaffen.

Drukke plaatsen

De ANPR- en bewakingscamera's staan langs belangrijke in- en uitvalswegen, maar ook op locaties waar veel mensen samenkomen. "Vooral de uitgaansbuurten, winkelstraten en plaatsen waar regelmatig evenementen plaatsvinden zijn belangrijke hotspots met een grotere kans op criminaliteit en overlast", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. "Dankzij het cameranetwerk kunnen we de ploegen beter aansturen op het terrein en lossen we meer zaken op. Bovendien werken de camera's ontradend en verhogen ze het veiligheidsgevoel." De zone overweegt ook bodycams. Het belang van het cameraschild werd woensdag nog bevestigd na de ramkraak op een winkel van Louis Vuitton. Dankzij de beelden kon er snel een verdachte ingerekend worden.