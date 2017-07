Politiezone Kouter stort voor 1,8 miljoen aan bitcoins in staatskas

Politiezone Kouter heeft voor 1,8 miljoen euro aan bitcoins in de staatskas gestort. In januari kreeg een verdachte in een drugszaak een gevangenisstraf van 40 maanden, in diezelfde veroordeling werden ook 942 bitcoins in beslag genomen.

Voor de rechercheurs van de politiezone Kouter was het even in het haar krabben toen ze in 2014 deze zaak op het spoor kwamen. De start van het onderzoek deed echter niets vermoeden dat ze met dergelijk financieel ingenieus betaalsysteem zouden worden geconfronteerd.

Het onderzoek leidde al vlug naar een spilfiguur uit Gistel die samen met enkele vrienden een lucratief handeltje in verdovende middelen had opgezet en hun waren te koop aanboden via het darknet, zeg maar het internet voor criminelen. De verdachten werden niet geremd door een gebrek aan ambitie want hun handel spreidde zich uit over alle werelddelen. De criminelen lieten zich steeds betalen in bitcoins. De waarde van deze virtuele munt wordt volledig bepaald door de wetten van vraag en aanbod en is daarom sterk onderworpen aan hevige schommelingen.

Op dat moment had geen enkele speurder enig idee hoe het politieonderzoek naar bitcoins moest worden gevoerd. Enkele agenten hebben zich met zelfstudie verdiept in het wereldje van de bitcoins en langzamerhand vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Na dit monnikenwerk werden hun bevindingen vergeleken met de analyseresultaten van de in beslag genomen computers en werden uiteindelijk meer dan 900 bitcoins terug gevonden.

Onlangs werden de bitcoins omgezet in euro’s en werd de som van 1.795.000 € gestort bij het COIV (Centraal orgaan voor de inbeslagneming en verbeurdverklaring).

Bekijk ook:

Celstraf voor dealer die zich met bitcoins liet betalen