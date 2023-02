Politiezone Polder waarschuwt voor valse bankmedewerkers

Volgens de politie getuigt de werkwijze van veel durf. Rond de middag werd een inwoner uit de regio Diksmuide opgebeld door een man die beweerde een bankmedewerker van de KBC te zijn. Hij wist naar eigen zeggen een stokje voor een frauduleuze transactie te steken en vroeg en vertelde het slachtoffer later op de dag langs te komen om de bankkaart te blokkeren. Het slachtoffer moest ten allen tijde aan de lijn blijven tijdens het wachten.

Een halfuur later kreeg het slachtoffer daadwerkelijk een man aan zijn deur die beweerde een medewerker van KBC te zijn. In samenwerking met de opbeller slaagde de oplichter die in het huis van de man was om bankingcodes te ontfutselen. Daarna verliet de oplichter de woning, waarop de opbeller zich vanop afstand wist in te werken op de computer van het slachtoffer. De man stelde even later vast dat hij financieel opgelicht was.

OPZOEK NAAR GETUIGEN

De politie zoekt nu naar getuigen en vraagt alle inwoners om een oogje in het zeil te houden. De dader verplaatst zich met een auto en werd mogelijks opgemerkt in de Steenstraat in Diksmuide en in de Steenstraat in Houthulst. Het zou gaan om een man tussen de 25 en 30 jaar oud, met kort haar en een donkere huidskleur. De man spreekt Nederlands.

Verder geeft de politiezone nog mee om bij elk verdacht signaal aangifte te doen bij de politie. Daarvoor kan je terecht in het centraal onthaal van de zone (Sint-Sebastiaanlaan 8 in Diksmuide), telefonisch via 051/51.00.00 of via de wijkinspecteur (meer info). Ook het noodnummer 101 blijft bereikbaar bij dringende gevallen.