Politiezone Vlas legt kotfeestje in Kortrijk stil

Gisteravond heeft de politiezone Vlas een kotfeestje in Kortrijk ontdekt en stilgelegd. De 11 aanwezigen werden geïdentificeerd en kregen een proces-verbaal voor het niet respecteren van het samenscholingsverbod.

Iets voor middernacht kwam in de dispatching van de politiezone Vlas een melding van nachtlawaai binnen in de Tarwelaan in Kortrijk. De geluidsoverlast kwam uit één van de 4 studentenblokken op het einde van die straat.

Op de bovenste verdieping trof de politie 11 personen aan in 1 enkele studentenkamer. De studenten waren duidelijk bezig met een kotfeestje. Alle aanwezigen werden geïdentificeerd en kregen een proces-verbaal voor het niet respecteren van het samenscholingsverbod. Daarna moest iedereen op politiebevel het kot verlaten.

Thomas Detavernier, woordvoorder politiezone Vlas: "De politie houdt dagelijks controles op de coronamaatregelen en treedt meteen kordaat op bij het vaststellen van flagrante overtredingen. Ook studenten moeten het nut beseffen van de maatregelen, namelijk het zoveel als mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van iedereen, vooral van de kwetsbare groepen onder ons.”